O teste gratuito de Assassin’s Creed Valhalla oferecido pela Ubisoft estará disponível de 15 de dezembro às 18h a 19 de dezembro às 13h (horário local), tanto no Xbox One quanto no PS4, bem como no Xbox Series X|S , PlayStation 5 e PC todos gratuitos para jogar.

Durante as datas que indicamos acima, você terá a possibilidade de tentar passar o jogo, mas lembramos que as expansões não serão incluídas, pois para aproveitá-las você terá que comprar o Season Pass.