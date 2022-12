Assessor de vereador do PR é preso por dirigir bêbado e desacatar PM

Um assessor parlamentar, lotado no gabinete do vereador Alex Purkote (Cidadania), em São José dos Pinhais (PR), foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e desacato na madrugada desse domingo (11/12), na cidade da Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por um cidadão que viu uma caminhonete Nissan Frontier em zigue-zague pelas ruas. O motorista só parou na quadra da frente, após ser alcançado pela viatura. Segundo a PM, o homem desembarcou visivelmente bêbado e, ao ser questionado, confirmou que havia ingerido bebidas alcoólicas.

