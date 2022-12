Atacante inglês Raheem Sterling impõe condição para retornar ao Catar

O atacante Raheem Sterling voltou para a Inglaterra após receber a notícia que a sua casa foi invadida. Assim, o jogador do Chelsea desfalcou os ingleses na vitória por 3 a 0 contra Senegal pelas oitavas de finais da Copa do Mundo. De acordo com o jornal inglês The Sun, para retornar ao Catar o ponta impôs uma condição: certeza absoluta que a sua família está segura.

Em um primeiro momento, foi divulgado que vários homens armados invadiram a casa do jogador em Surrey, ao sul de Londres, quando sua companheira e os seus três filhos estavam presentes no local. Porém, a família estava acompanhando o atacante no Catar no momento do assalto. No roubo, entre relógios, jóias e dinheiro, teriam sido levados 350 mil euros (R$ 1,6 milhão na cotação atual).

A previsão era que Sterling retornasse a tempo de reforçar a Inglaterra contra a França nas quartas de finais da Copa do Mundo. Porém, o retorno dele ao Mundial ainda é incerto.

O atacante participou das duas primeiras partidas dos ingleses na competição e marcou um gol na goleada por 6 a 2 contra o Irã na estreia.

Após passar na primeira posição do Grupo B e eliminar Senegal, a Inglaterra enfrenta a França, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar.