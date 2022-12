Atendimento predominante em hospitais de SP segue sendo para covid-19

Pesquisa do Sindicato dos Hospitais do Estado de São Paulo (SindHosp) mostra que o atendimento predominante em hospitais paulistas continua sendo o de pacientes com covid-19.

De acordo com o levantamento divulgado hoje (13), que ouviu 87 hospitais privados do estado de 1º a 10 de dezembro, os atendimentos de pacientes com covid-19 representam 55% da assistência prestada no período. Esse número era 49% em novembro.

Notícias relacionadas:

Máscaras voltam a ser obrigatórias no transporte público de São Paulo.

Vacinação em massa em Serrana reduz casos graves e mortes por covid-19.

A pesquisa mostra ainda que 95% dos hospitais ouvidos registraram aumento de pacientes com suspeita de covid-19. No mês passado, era 84%.

“Os casos de pacientes com suspeita de covid-19 cresceram em relação ao mês anterior, mas evoluem sem gravidade, não necessitando de internação hospitalar. No entanto, ratificamos a necessidade de que a população use máscara em locais com aglomerações e mantenha o protocolo de segurança à saúde com a lavagem de mãos e cumpra o calendário de vacinação especialmente neste período de festas, pois há tendência de aumento da doença”, destaca o médico Francisco Balestrin, presidente do SindHosp.