Atlético enfrentará o Carabobo-VEN na segunda fase da Libertadores

O Atlético enfrentará o Carabobo, da Venezuela, na segunda fase da Copa Libertadores de 2023. O adversário do Galo foi definido nesta quarta-feira (21/12), em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O jogo que marcará a estreia do Atlético no torneio continental pode ocorrer nos dias 21, 22 ou 23 de fevereiro, fora de casa. O duelo de volta será disputado entre de 28 de fevereiro e 2 de março, em Belo Horizonte. Este será o primeiro confronto entre as equipes na história. O vencedor do duelo enfrentará o Universidad Católica, do Equador, ou o Millonarios, da Colômbia.

Nesta fase, o Atlético decidirá a vaga no Mineirão, em Belo Horizonte, por ter a melhor colocação no ranking da Conmebol. Em caso de avanço, o mesmo acontecerá na terceira etapa da Libertadores.

O clube mineiro é o time melhor posicionado no ranking entre as equipes que disputarão a fase eliminatória do torneio continental (11° colocado, com 4.135,2 pontos).

Em 2023, o Atlético tentará levantar a taça da Libertadores 10 anos após a sua primeira e única conquista. Nos dois últimos anos, o Alvinegro foi eliminado pelo Palmeiras, na semifinal e nas quartas de final, respectivamente.

Os confrontos da segunda fase da Libertadores: