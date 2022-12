Atlético: siga, ao vivo, o sorteio da fase preliminar da Libertadores

A Conmebol sorteia, nesta quarta-feira (21/12), os confrontos da fase preliminar da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2023. Assista ao evento no vídeo abaixo:

O Atlético está no pote 1 da segunda fase, ao lado de: Cerro Porteño, do Paraguai (15º); Sporting Cristal, do Peru (35º); Independiente Medellín, da Colômbia (54º); Millonarios, da Colômbia (57º); Huracán, da Argentina (58º); Always Ready, da Bolívia (74º) e Fortaleza (78°).

Os possíveis rivais do Alvinegro e dos demais times do Pote 1 são: Universidad Católica, do Equador (90°); Carabobo, da Venezuela (183º); Deportes Magallanes, do Chile (215º); Curicó Unido, do Chile (sem ranking); Deportivo Maldonado, do Uruguai (sem ranking) e outros três times que disputarão a primeira fase eliminatória no torneio.

Os times que disputarão a primeira fase eliminatória e também podem encarar o Atlético na competição são: Nacional, do Paraguai (71º); El Nacional, do Equador (73º); Zamora, da Venezuela (99º); Sport Huancayo, do Peru (119º); Nacional de Potosí, da Bolívia (181º) e Boston River, do Uruguai (224º).

A Conmebol veta confrontos entre times de um mesmo país na fase preliminar. Sendo assim, o Atlético não pode enfrentar o Fortaleza, de Juan Pablo Vojvoda. Entretanto, não há a mesma restrição para a fase de grupos.