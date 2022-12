Ator Cleber Tolini fala sobre perda de visão: “Teatro me salvou”

Cleber Tolini, ator da novela Todas as Flores, do Globoplay é deficiente visual. Ele ficou com apenas 20% da visão após realizar uma cirurgia para a retirada de um tumor cerebral e conta como aconteceu todo o processo.

“Aos 23 anos, morando no Rio de Janeiro e com uma turnê de um espetáculo confirmada, senti algumas tonturas, e um zumbido no ouvido esquerdo. Após várias pesquisas médicas descobri um tumor cerebral benigno. A cirurgia poderia me deixar com paralisia facial do lado direito. Nem pensávamos na perda da visão, mas após a cirurgia tive uma pressão intracraniana que afetou meu nervo ótico e passei a ter 20% da visão”, conta em entrevista a Quem.

Na produção do Globoplay, o personagem Márcio, interpretado pelo artista, também tem baixa visão. O ator vivia a carreira desde criança e conseguiu continuar a atuar após receber o apoio de pessoas importantes.

“A única coisa que eu pensava era: ‘Como vou continuar a atuar?’. E foi justamente nesse momento que minha grande amiga Patrícia Pinho me convidou para atuar num espetáculo de improviso e assim foi. Saí do INCA (Instituto Nacional de Câncer) após uma sessão de radioterapia e estreei no espetáculo. Ali iniciava uma nova jornada. O teatro me salvou!”, relembra.

Segundo o ator, a novela Todas as Flores, que tem como protagonista Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem com deficiência visual, é de extrema importância para a inclusão e a luta contra o capacitismo.

“Desde que aceitei o trabalho fiquei preocupado em não fazer aquele personagem periférico que só dá ‘bom dia’ e mal existe. Mas logo no começo, descobri que os profissionais envolvidos já estavam caminhando léguas na frente e os personagens, apesar de periféricos em relação à trama central, existem, têm representatividade, lutam e vencem o capacitismo”, celebra.

