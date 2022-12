Ator da Netflix é apontado como novo affair de Anitta: saiba quem

Anitta estaria vivendo um novo affair, desta vez com um brasileiro. A cantora, que recentemente teve um curto namoro com o produtor norte-americano Murda Beatz, teria feito a fila andar com o ator Lucca Picon.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, Anitta e Lucca estariam em Natal, hospedados no mesmo hotel e chegaram juntos ao Carnatal 2022, evento que acontece entre os dias 9 e 11 de dezembro.

Anitta foi convidada para o evento para fazer uma ação de Skol Beats e se apresentará com seu trio elétrico.

Ainda de acordo com Pasin, Lucca já esteve com a cantora em um show recente e lançamento de documentário em São Paulo.

Filho do surfista francês Miky Picon com a brasileira Lygia Namem, Lucca tem 21 anos e é natural de Santa Catarina. Ele ficou famoso pela atuação em em Malhação – Pro Dia Nascer Feliz, da TV Globo, Confissões de uma Garota Excluída e De Volta aos 15, ambos da Netflix.

