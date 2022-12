Ator Pedro Paulo Rangel começa a despertar e hospital vai avaliar retirada de respirador

O ator Pedro Paulo Rangel, internado no CTI da Casa de Saúde São José, localizado no Rio de Janeiro, para tratar de uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar, começou a despertar. A informação foi divulgada pelo hospital nesta sexta-feira, 16. “A Casa de Saúde São José informa que, 48 horas após a interrupção da sedação, o ator Pedro Paulo Rangel começou a despertar. Nesta sexta-feira, a equipe médica irá iniciar a avaliação para retirada do respirador. A resposta à infecção é positiva e sustentada nos últimos dias, porém houve alteração da função renal. O quadro permanece grave”, informou. O ator foi intubado entre a madrugada do último sábado, 10, para domingo, 11. Conforme antecipado pela colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, o artista, de 74 anos, foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica, também conhecida como DPOC, devido ao vício em cigarro. No início de novembro, a temporada da peça “O Ator e o Lobo” em Ipanema, no Rio de Janeiro, precisou ser cancelada por causa do estado de saúde do artista. No último post que fez nas redes sociais, em 14 de novembro, diversos artistas desejaram melhoras a Pedro Paulo, como Guilherme Weber, Marcos Veras, Zélia Duncan e Felipe Camargo.

