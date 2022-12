Ator Thiago Rodrigues é espancado durante assalto no Rio; polícia investiga o caso

O ator Thiago Rodrigues foi espancado durante um assalto no Gávea, na zona Sul do Rio de Janeiro, no último sábado, 10. A Polícia Civil do Rio confirmou a informação à Jovem Pan nesta segunda-feira, 12. “A 15ª DP (Gávea) investiga o caso. A vítima será ouvida na delegacia e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato e apurar a autoria do crime”, informou em nota. O ator saia de um bar na Gávea quando foi abordado por cinco homens, que anunciaram o assalto. Thiago tentou fugir e, nesse momento, foi agredido. Ele desmaiou no local e foi socorrido por uma mulher que estava em uma feira de antiguidades próxima ao local do assalto.

O ator foi encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto, localizado no Leblon, e passou por uma bateria de exames. O ator precisou fazer uma sutura na cabeça, pois sofreu diversos ferimentos na região. No último boletim médico divulgado, foi informado que Thiago está bem e já teve alta. As investigações continuam e as câmeras de segurança presentes no local podem ajudar na identificação dos assaltantes. Após o ocorrido, moradores da região fizeram protestos reclamando da falta de policiamento na região. Thiago, de 42 anos, está gravando uma novela em Portugal e veio passar uns dias no Rio. Ele ganhou destaque após protagonizar “Malhação”, em 2005. Depois disso, ele esteve em várias novelas da Globo, atuou na Record e, desde 2018, faz novelas em Portugal.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer.

