Ator Thiago Rodrigues é espancado por bandidos no Rio. Veja foto

O ator Thiago Rodrigues foi assaltado e agredido por cinco bandidos neste último sábado (10/12) ao sair de um bar no bairro da Gávea, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. O ator teve um celular roubado após ficar desacordado. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do O Globo.

Segundo o jornalista, o ator só foi acordar no dia seguinte, sob cuidados de uma senhora na Praça Santos Dumont. Thiago foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto, também na Gávea.

Na hora do assalto, o ator tentou fugir, mas não conseguiu. Até o mês passado Thiago estava trabalhando em uma série em Portugal.

