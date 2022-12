Atração do Festival Batekoo, Afro B lança single com DJ Guuga

Tendo colaborado com nomes como Chris Brown, Ozuna, Anitta e Duda Beat, Afro B é um dos precursores dos gêneros Afrowave e Afrobeats

Afro B, que é da Costa do Marfim, vocalista e DJ, dono do hit “Drogba (Joanna)”, lança novo single, “Kaboom”, com o brasileiro DJ Guuga. Esse feat, que traz a essência dos dois artistas e chama o público para uma pista dançante, estreia hoje nas plataformas de música.

Um dos headliners do Festival Batekoo com Ludmila, Afro B é o precursor dos gêneros Afrowave e Afrobeats, que combina elementos tradicionais africanos com hip-hop e dancehall para criar um som que é igualmente intrigante e contagiante. Afro que com o hit global “Drogba (Joanna)”, ultrapassa os 500 milhões de streams em todas as plataformas.

Ouça “Kaboom” em todas as plataformas digitais

Afro B já colaborou com artistas como Chris Brown, Ozuna, French Montana, Gashi, DJ Snake, T-Pain, Wiz Kid e alguns brasileiros como Anitta, Tropkillaz & Duda Beat e agora se junta ao Dj Guuga para essa mescla de referências.

Afro B enxerga no Brasil uma estética sonora diferenciada e conta: “O groove do som, e de toda cultura no geral, me lembram da África. A dança, a diversão e a vibe contagiante”.

FOTO: King