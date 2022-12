Atriz global reata namoro após traição e barraco em condomínio. Entenda

O pau quebrou, mas o amor prevaleceu. No último domingo (11/12) a coluna LeoDias noticiou a história de uma atriz global que traiu o namorado com três homens diferentes, foi descoberta e o barraco tomou proporções enormes, causando até mesmo uma fratura na perna do namorado, além de pancadaria e palavras de baixo calão. Mas pelo visto toda a confusão digna de roteiro de novela mexicana não causou danos ao relacionamento do jovem casal, que permanecem juntos.

Segundo fontes da coluna Leo Dias, a atriz de olhos claros e corpo escultural reatou com o namorado e segue frequentando um dos gigantescos condomínios da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde tudo aconteceu. O nome da atriz segue na lista da portaria como esposa do morador do prédio. Juntos, o casal frequenta a academia do condomínio e não se intimida com os olhares dos vizinhos que presenciaram toda a cena protagonizada há algumas semanas.

