Áudio vaza e Bia Miranda ouve produção de ‘A Fazenda 14’ falando dela: ‘Me senti humilhada’

Bia Miranda ouviu duas pessoas da produção de “A Fazenda 14” dando risada dela. A neta de Gretchen falou sobre o ocorrido com Pelé Milflows e Iran Malfitano. “Ontem no quarto, de noite, antes de vocês entrarem, eu estava pedindo voto. Eu falei: ‘Gente, quem gosta de mim, vota em mim. E quem não gosta, vota por pena’. Dois caras começaram a rir, aí um falou: ‘Vota por pena (risos)’. Mano, eu me senti tão humilhada. Eu falei assim: ‘Eu estou escutando vocês’”, contou a peoa. Na sequência, a transmissão do Playplus foi cortada. Na edição de 2020, um cinegrafista chegou a ser afastado, após seu áudio vazar e Biel ficar incomodado. O reality da Record, que este ano teve uma edição polêmica com várias expulsões e desistências, está na sua reta final. Bia está em uma roça especial contra André Marinho, Bárbara Borges e Iran. Um dos peões será eliminado nesta segunda-feira, 12, e uma nova roça será formada. Na terça-feira, 13, haverá uma nova eliminação e também uma lavação de roupa suja com a participação dos peões que já deixaram o jogo. Na quarta-feira, 14, todos irão se reunir em uma última festa e na quinta-feira, 15, acontece a grande final do reality. Bárbara, uma das principais rivais de Deolane Bezerra no jogo, é vista como uma das favoritas ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Bia contando que ouviu a produção rir dela por trás do espelho, quando ela pediu pra votarem nela por pena. #AFazendapic.twitter.com/dW4JthQjki

— Central Reality (@centralreality) December 12, 2022

Leia também Deolane abre o jogo após desistência: ‘A Fazenda é a maior mentira da televisão brasileira’ Pétala chora com reação do filho ao reencontrá-la e sua mãe tenta tranquilizá-la: ‘Está assustado’