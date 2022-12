Aumenta em 70% a procura por aluguel de lancha em Salvador

As funcionárias de uma clínica de estética em Salvador já esperavam por mais uma confraternização de final de ano em um barzinho ou restaurante. Elas nunca iam imaginar que a dona dessa vez faria algo bem diferente. Como uma celebração sobre as belas águas da Baía de Todos os Santos. Um passeio de lancha rodeado de espumas e espumantes. “Vamos entrar em 2023 com essa energia positiva vinda do mar. Fazer algo diferente, né? Depois de um ano de muita luta, a nossa equipe merece”, comentou Ana Paula Rocha, proprietária da Clínica La Vita Spa.

O grupo de dez mulheres embarcou, no final de semana, para um passeio panorâmico com direito a uma parada no MAM, outra no Porto da Barra e uma passada no Farol da Barra. “Amei, surreal, adorei. Nunca tinha andado de lancha, uma experiência nova, incrível. Adorei!”, contou Shaira Luana, esteticista. Passeios como esses tem sido cada vez mais frequentes pela costa de Salvador e pelas ilhas.

Segundo a sócia da empresa Lancha Salvador, Chris Medeiros, o número de embarques aumentou em 70% na primeira quinzena de novembro, em relação ao mesmo período do ano passado. “Teremos, ao que tudo indica, o primeiro verão de verdade em Salvador após a pandemia. Já vemos a empolgação de todos quanto a ter de volta a alegria inerente dessa época”, comemora a empresária.

Passar uma manhã, uma tarde e até um início de noite no balanço da Baía de Todos os Santos é mais acessível do que se imagina. Pode sair mais barato até do que uma conta de restaurante. Se dez amigos, por exemplo, separarem R$ 100 cada um. Já se faz um belo de um passeio panorâmico, do Terminal Náutico até o Farol da Barra. Com um investimento um pouco maior, é possível conhecer uma Ilha, como a dos Frades. A escolha que o baiano Emerson Batista fez para levar o amigo de Fortaleza e a família.

“Queria mostrar aos meus amigos esse lado da Bahia, fazer um passeio pelas ilhas. Todo turista tem que conhecer. Tem muita beleza”, recomendou Emerson, gerente comercial. O amigo cearense amou o convite. “A vista do mar para a cidade é outra vista. É muito interessante. É outra visão, um novo olhar. A Bahia é muito bonita. É linda”, destacou o corretor Glaidson Carneiro.

A sócia da Lancha Salvador destaca que os telefonemas e mensagens diárias triplicaram depois de agosto. “A empresa vai dobrar esse ano, e para 2023, esperamos resultados ainda mais expressivos. Estamos empolgados e de braços abertos esperando todos que queiram retomar a alegria de viver em Salvador a bordo de uma super lancha”, convidou Chris Medeiros.

A Lancha Salvador (www.lanchasalvador.com.br) conta com mais de 70 embarcações. Lanchas de 24 pés até 60, com capacidade de até 24 pessoas. Além de catamarãs e veleiros. Nos últimos três anos, já embarcou mais de 20 mil pessoas. É a maior empresa de aluguel de lancha do Nordeste.

Os passeios vão de R$ 997 até 18 mil. Tem roteiro pela costa de Salvador e também para as ilhas paradisíacas, como a dos Frades, a de Maré e Itaparica. A sócia conta ainda que quer tornar os passeios de lancha cada vez mais acessíveis, incentivando o turismo náutico na capital baiana. “Vir para Salvador e não fazer um passeio de barco é como ir pra Orlando e não visitar a Disney”, brinca Chris Medeiros.