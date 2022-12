Autor de cavadinha que eliminou Espanha nasceu em Madri e escolheu Marrocos

Decisivo para a classificação do Marrocos às quartas de final da Copa do Mundo, o lateral-direito Achraf Hakimi tem uma forte ligação com a Espanha, eliminada pelos marroquinos nesta terça-feira (6) nos pênaltis, nas oitavas de final.

Hakimi, que converteu de cavadinha o pênalti que levou a equipe africana adiante no Mundial, nasceu em Madri, capital espanhola, mas escolheu defender a Seleção Marroquina.

Filho de imigrantes marroquinos, Hakimi nasceu em 4 de novembro de 1998 e fez base no Real Madrid-ESP, um dos maiores clubes do mundo. Em entrevista ao jornal espanhol Marca no último domingo (4), o lateral se explicou sobre a escolha.

“Senti que não era o lugar certo para mim. Não era nada em particular, mas não era como eu vivia em casa, que é a cultura árabe, sendo marroquino”, disse.

Hakimi também chegou a ficar alguns meses sem jogar em 2016, ainda quando era bem jovem. Isso porque a FIFA puniu o Real Madrid por supostamente contratar jogadores menores de idade de outros países, mesmo com o atleta tendo nascido na Espanha.