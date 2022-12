Autor do 2º gol, Giroud define classificação: ‘Extraordinária’

Autor do segundo gol da França diante da Inglaterra neste sábado (9), o atacante Olivier Giroud se firma como uma das peças mais importantes do elenco francês que busca o bicampeonato Mundial no Catar. Após passar em branco na Copa de 2018, o camisa 9 já tem quatro gols nesta edição e já se isolou como maior artilheiro da história da França.

Giroud chegou ao seu 53º gol com a camisa de sua seleção e já se isolou na liderança da lista, deixando para trás Thierry Henry, que tem 51. Na saída de campo, Oliver Giroud comentou sobre a partida dos franceses diante da Inglaterra, garantido vaga nas semis. O atacante definiu o momento como “extraordinário” e analisou o comportamento da equipe, lembrando ainda da campanha de 2018.

“Hoje foi extraordinário. A gente se comportou muito bem quando fizemos o gol, lembrou muito o jogo com a Bélgica em 2018. Infelizmente houve o pênalti, mas depois conseguimos ser perigosos. Tivemos um gol que saiu de um cruzamento muito bem feito, Griezmann me deu uma bola maravilhosa”, comentou.

Sobre a adversária das quartas, Giroud elogiou a postura da Inglaterra durante os 90 minutos e exaltou a geração de jovens jogadores ingleses. “Essa noite foi uma grande partida, pudemos conhecer o potencial dessa jovem geração inglesa, talentosa, mas fizemos uma partida sólida, tentamos parar os contra-ataques e tivemos força mental. Estou muito orgulhoso da minha equipe”, completou o atacante.