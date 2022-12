Autoridades investigam fraude na obtenção de CNH na grande BH em Minas

Pelo menos 25 pessoas são investigadas suspeitas de participação em um esquema de fraudes no processo de obtenção da carteira de habilitação na região metropolitana de Belo Horizonte.

Entre os suspeitos estão policiais civis, proprietários, instrutores de autoescolas e agenciadores. Nessa quinta-feira uma operação cumpriu 31 mandados de e apreensão em autoescolas, unidades do Detran e residências dos investigados em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Ibirité, Nova Lima, Lagoa Santa, Divinópolis e Itaobim.

As investigações são conduzidas pelo Ministério Público Estadual em conjunto com a Corregedoria da Polícia Civil e apoio da Polícia Militar e do Ministério Público.

O esquema estaria funcionando desde 2017, e pelo menos vinte habilitações ou renovações de CNH fraudulentas foram identificadas.

A Polícia Militar registrou pelo menos 40 ocorrências de trânsito envolvendo os portadores das habilitações adquiridas por meio do esquema. Segundo o promotor de Peterson Queiroz Araújo do Gaeco – Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado – os investigados vendiam facilidades para qualquer etapa do processo de habilitação. Os envolvidos chegavam a cobrar cerca de R$ 10 mil para fraudar todo o processo de habilitação, explicou o promotor.

Durante a operação foram apreendidos documentos telefones, celulares e cerca de R$ 50 mil em dinheiro. Os envolvidos podem responder inicialmente pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica e falsificação de documento. As autoescolas investigadas podem ser descredenciadas pelo Detran. Reportagem Leandro Siqueira

Reportagem Leandro Siqueira