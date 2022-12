Avó de Bárbara Borges morre e fãs questionam se ela será avisada em ‘A Fazenda 14’

A equipe de Bárbara Borges informou pelas redes sociais que a avó da atriz, Anyvan, morreu nesta segunda-feira, 5. A ex-paquita está confinada em “A Fazenda 14” e ainda não sabe do falecimento da avó. “Hoje o céu ganhou mais uma moradora preciosa. A vovó Anyvan, muito amada por toda família Borges, foi uma pessoa muito importante para Babi”, diz o post que foi divulgado no Instagram de Bárbara. “Temos certeza que foi recebida como filha amada por Deus.” Muitos seguidores começaram a questionar se a atriz será avisada pela produção do reality show da Record TV. Babi ganhou protagonismo no jogo ao começar a bater de frente com Deolane Bezerra. Ela foi a primeira peoa a participar de uma roça falsa e, após a atriz retornar ao jogo, a sua principal rival desistiu da disputa, pois foi informada que sua mãe estava na UTI. Os fãs temem que Babi deixe o jogo na reta final caso receba a notícia da morte da avó. “Ela pediu para ser avisada caso esse tipo de situação acontecesse? Meus sentimentos desde já a família, mas como fica a Babi?”, questionou um seguidor no Twitter. “Aí, será que ela vai sair [do jogo]. Que dó, gente”, comentou outro. “Meus sentimentos. Se avisar a Babi, eu acho que ela vai querer sair”, acrescentou mais um. A Jovem Pan entrou em contato com a Record para saber se peoa será avisada sobre a morte de Anyvan, mas ainda não obteve retorno.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Bárbara Borges (@barbaraborgesoficial)

Leia também Deolane Bezerra encontra a mãe em hospital após deixar ‘A Fazenda 14’ Filho de Deolane é roubado, recupera carro e vai à balada com criminosos: ‘Fizemos amizade’