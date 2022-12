Bahia anuncia a contratação do volante Uruguaio Nicolás Acevedo

Agora é oficial: o volante Nicolás Acevedo é novo reforço do Bahia. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20). O jogador de 23 anos é o segundo atleta oficializado pelo tricolor para a temporada 2023.

Nicolás Acevedo é uruguaio e tem 23 anos. Ele foi revelado pelo Liverpool-URU, mas ganhou destaque com a camisa do New York City, clube gerido pelo Grupo City nos Estados Unidos. Ele assinou contrato de empréstimo até o fim de 2023.

Na última temporada, Acevedo disputou 41 partidas pelo New York. No currículo, ele tem o título da MLS. O jogador já está em Salvador. Ele passou por exames médicos e vai ser apresentado oficialmente.

Até o momento, o Esquadrão anunciou também a compra do zagueiro Marcos Victor, de 20 anos, que estava no Ceará. O clube baiano tem acordos encaminhados com o goleiro Marcos Felipe, do Fluminense, o zagueiro Kanu, do Botafogo, o volante Diego Rosa e o atacante Kayky.