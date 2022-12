O Bahia tem um novo atacante na mira para a temporada 2023. Trata-se do atacante Keno, de 33 anos, que pertence ao Atlético-MG. O tricolor fez proposta para ter o jogador no seu elenco no próximo ano, mas tem a concorrência do Fluminense, que também busca a contratação. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal ECB TV.

De acordo com apuração do CORREIO, Keno teria se animado com a possibilidade de jogar no Bahia. Baiano de Salvador, ele ficaria mais perto da família. No entanto, a oferta apresentada pelo Fluminense teria sido maior do que a do Esquadrão.

De acordo com a imprensa do Rio de Janeiro, o Fluminense estaria disposto a pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões), para ter o atacante. Keno tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2023. Como ele poderá assinar pré-contrato no meio do próximo ano, o clube mineiro entende que é um bom momento para a negociação em definitivo.

Keno se destacou pelo Botafogo-BA antes de ganhar projeção com as camisas de Santa Cruz, Palmeiras e Atlético-MG. No ano passado, ele marcou os dois gols na virada do Galo por 3×2 sobre o Bahia na Fonte Nova em jogo que confirmou o título do Brasileirão ao clube mineiro.

Além de Keno, o Bahia tem buscado outros atletas para o ataque. O tricolor tem acordo encaminhado com Kayky, de 19 anos, que pertence ao Grupo City e estava no Paços Ferreira. O atacante Gabriel Teixeira, que pertence ao Fluminense, também interessa ao Esquadrão.