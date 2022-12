Band nega rumores e confirma programa diário de Faustão em 2023

A Band encerrou os rumores de que Faustão deixará a emissora em 2023 ou perderá espaço na grade do canal. Nesta terça-feira (13/12), o canal do Morumbi confirmou o apresentador diariamente no próximo ano em sua programação.

Nota enviada pela emissora à imprensa confirma que o Faustão na Band continuará sendo exibido diariamente em 2023. A atração comandada por Fausto Silva seguirá no ar de segunda a sexta-feira, das 20h30 às 22h.

A emissora ainda afirma que está satisfeita com o primeiro ano do programa, que chegou à grade de programação do canal em janeiro deste ano.

“O balanço do primeiro ano é super positivo. Mais de 1.200 convidados, entre eles 450 atrações musicais dos mais diversos segmentos, passaram pelo palco do auditório ao longo de 250 edições. Na plateia, recebemos mais de 90 mil pessoas”, afirma Cris Gomes, diretor artístico do Faustão na Band.

O diretor ainda diz: “No ano que vem, teremos muitas novidades: novos quadros, muita informação e prestação de serviço.”

