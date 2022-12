Bárbara Borges é a grande campeã de A Fazenda 14! Após uma trajetória complexa e recheada de intrigas no reality show, a ex-Paquita conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa, assim como anunciado por Adriane Galisteu na noite desta quinta-feira (15/12).

Babi, como é carinhosamente conhecida pelos fãs e amigos, conquistou 61,14% dos votos. Bia ficou com 35,03%, enquanto Iran teve apenas 3,83% da preferência do público.

Por ficar com o segundo lugar do programa, Bia Miranda conquistou um carro 0km, enquanto Iran Malfitano terminou o programa em terceiro lugar e, por isso, não ganhou prêmios na final.

Trajetória de Bárbara Borges em A Fazenda 14 A ex-Paquita de Xuxa Meneghel não teve uma trajetória fácil no programa. A peoa passou por várias roças e, consequentemente, poucas passagens como fazendeira — das seis provas que participou, venceu apenas duas.

Além disso, por não ter vencido nenhuma prova do lampião, a atriz foi três vezes para a baia.

Aliás, uma das roças que Bárbara Borges enfrentou era uma dinâmica falsa. Então, após ser votada pelo público, ela pode ficar no Rancho por dois dias, vendo tudo o que acontecia na casa.

Punições e prêmios de Babi Diferentemente da companheira de final, Bia Miranda, que foi punida sete vezes, Babi se manteve na linha e só sofreu uma punição. No caso, foi quando ela e Kerline não ouviram o sinal sonoro da vaca.

Agora, falando de prêmios, Bárbara Borges já sai da casa de bolso cheio, mesmo se não conseguir o tão sonhado R$1,5 milhão. Isso porque a atriz conseguiu juntar R$ 20,5 mil, um óculos de realidade virutal e um massageador de pescoço.

