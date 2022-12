Beneficiários com NIS final 5 recebem parcela do Auxílio Brasil

A Caixa Econômica deposita a parcela de dezembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com Número de Inscrição Social com final 5. Essa é a quinta parcela com o valor mínimo de R$ 600.

O Auxílio Gás também vai ser pago às famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, com NIS final 5. Com valor de R$ 112 neste mês, o benefício segue o calendário do Auxílio Brasil.

Com duração prevista de cinco anos, o programa vai beneficiar R$ 5,5 milhões de famílias, até o fim de 2026.

Economia Brasília Rádio Nacional/ Renata Batista José Carlos Andrade – Locutor da Rádio Nacional auxilio brasil 36:00