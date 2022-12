A vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda, passou por mais um momento emocionante. A finalista do reality rural foi pedida em casamento pelo seu namorado Gabriel durante a gravação do programa Hora do Faro, que aconteceu na última sexta-feira (16/12). O programa foi exibido na Record TV nesse domingo (18/12).

Juntos há três anos, o casal oficializou o relacionamento e agora são noivos. Emocionando a todos os presentes, Gabriel se ajoelhou na frente da morena e perguntou se ela queria se casar com ele. Sem enrolação, a neta de Gretchen respondeu que sim.

Bia compartilhou uma foto do momento do pedido em seu perfil no Twitter. Na imagem, ele aparece de joelhos no palco do programa, enquanto ela está com um buquê de rosas-vermelhas nos braços.

“O pedido oficial de casamento saiu. É mais um sonho se tornando realidade, pimentas!”, escreveu a ex-peoa. Nos comentários da publicação, fãs reagiram desejando felicidades e celebrando o pedido. Confira:

O pedido oficial de casamento saiu. É mais um sonho se tornando realidade, pimentas! pic.twitter.com/X4P0GqZODM

— Bia Miranda (@biamiranda) December 17, 2022

The post Bia Miranda, de A Fazenda 14, é pedida em casamento no Hora do Faro first appeared on Metrópoles.