Biden alerta para frio extremo nos Estados Unidos: “É perigoso”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quinta-feira (22/12), alertou os americanos para o risco do frio extremo e nevascas, que atingirá o país nos próximos dias.

Para se ter ideia, as temperaturas podem cair para 40ºC negativos, nesta quinta-feira (22/12), em algumas regiões do país. A sensação térmica, por conta dos ventos intensos, pode ser de 48ºC negativos.

O mandatário pediu que a onda de frio extremo seja levada a sério pela população, demandando, até mesmo, que os cidadãos deixem de lado planos de viagem.

A onda de baixas temperaturas, que vem do Ártico, atingirá a extensão dos estados de Oklahoma ao Wyoming, também englobando áreas que vão de Wyoming ao Maine. Biden afirmou que tenta contato com o governo de 26 estados.

O presidente americano ainda afirmou que está pronto para ajudar as comunidades com o que elas necessitarem.

O Serviço Climático Nacional dos Estados Unidos classificou a onda de frio como “perigosa e ameaçadora à vida”.

“Essas condições causarão hipotermia e congelamento da pele exposta em menos de 10 minutos”, alertou o serviço meteorológico por meio das redes sociais.

