Boca Rosa recorda ménage na Farofa da Gkay: ‘A gente foi viver’

A influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, marca presença em mais uma edição da Farofa da Gkay, que acontece durante três dias em um hotel em Fortaleza, no Ceará. Em entrevista ao Multishow, a ex-BBB relembrou quando ficou marcada na segunda edição do evento, ocasião em que foi apelidada de rainha. “Na verdade ela me chama de rainha por isso. Na segunda farofa, primeira que eu fui, a gente foi viver, né? Mulher soltei. Independente, a gente fez a tal da ménage e está tudo bem, foi ótimo. Me lembro de poucas coisas, mas foi ótimo”, contou. Inclusive, em junho deste ano, a influencer revelou que fez um ménage com Marina Ferrari e o ex-namorado Gabriel Roncatti na Farofa de 2018.

