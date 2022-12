Bolsonaristas protestam em frente ao STJ: “Bolsonaro, cadê você?”

Um grupo de bolsonaristas promoveu um ato em frente ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), na tarde desta terça-feira (6/12). Os manifestantes se reuniram no local, à espera do presidente Jair Bolsonaro (PL), que marcou presença na posse de novos ministros do tribunal

Em frente ao STJ, um grupo de aproximadamente 50 pessoas cantaram palavras de ordem contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedem para que as Forças Armadas “salvem a nação”. Também houve gritos contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

No final da tarde, por volta das 18h, um comboio de viaturas foi identificado pelos participantes do ato como sendo o do presidente. Bolsonaro não parou para falar com os apoiadores.

O grupo chegou a cantar: “Bolsonaro, cadê você? Eu vim aqui só para te ver” e “Bolsonaro, estamos com você”. O grupo não reconhece os resultados das eleições presidenciais de outubro último. Vestidos com a bandeira brasileira, alguns levantavam placas com a frase “Justiça Corrupta”; “O Brasil foi roubado” e “Urnas auditáveis já”.

Entre os manifestantes estava o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que já foi preso por decisão de Alexandre de Moraes. O jornalista chegou em uma cadeira de rodas no final da tarde e foi bem recebido entre os manifestantes.

Logo após a saída do comboio, o grupo se dispersou. Muitos avisavam que estão voltando para o Quartel General do Exército, onde estão acampados desde 30 de outubro. Duas viaturas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) acompanharam a manifestação até o fim.

