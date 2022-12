Um grupo de bolsonaristas se reuniu, na noite desta quarta-feira (14/12), na Avenida do Exército, em Brasília, para pedir intervenção das Forças Armadas após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.

Vestidos com camisetas da Seleção Brasileira e portando bandeiras, os manifestantes pediram “socorro” ao comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. Eles se aglomeraram próximo à residência oficial do general, na Quadra Residencial de Generais (QRG). O local fica a poucos metros do quartel-general, onde está instalado o acampamento dos bolsonaristas na capital federal.

Veja vídeos:

A Polícia do Exército acompanhou a manifestação, que durou cerca de 30 minutos. Por volta de 19h20, os bolsonaristas se dispersaram e marcharam de volta ao quartel-general.

Mais cedo, um perfil atribuído ao general do Exército fez uma postagem contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na publicação, ele dizia que “não vai demorar para Aldeias de todo país invadirem Brasília”.

Depois, o Exército publicou uma nota esclarecendo que o comandante não tem perfil em nenhuma rede social.

The post Bolsonaristas vão até casa de general e gritam: “Salve o Brasil” first appeared on Metrópoles.