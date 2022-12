Bolsonaro acena para milhares de apoiadores e abraça crianças no Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ir até apoiadores que estavam aglomerados em frente ao Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (12/12). O chefe do Executivo federal acenou para os milhares de simpatizantes reunidos ao redor da residência oficial da Presidência, abraçou crianças e acompanhou a reza de um padre, mas não discursou.

A nova aparição de Bolsonaro para seus apoiadores, que questionam o resultado das eleições e pedem uma intervenção militar, aconteceu no dia da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lula faz críticas a Bolsonaro e chora ao ser diplomado no TSE

Bolsonaro seguiu até seus apoiadores acompanhado do padre Genésio Lamonuiner, que fez uma oração exaltando o presidente e seu governo.

Durante a reza, o religioso comparou Bolsonaro a São João Batista, que anunciou a vinda de Jesus Cristo, segundo Novo Testamento. A oração foi feita no formato de jogral, em que o padre dizia as frases e os apoiadores repetiam.

As interações de Bolsonaro com militantes têm ocorrido com mais frequências nos últimos dias. Na sexta-feira (9/12), o presidente fez um discurso com declarações dúbias aos seus apoiadores. Sem reconhecer a derrota nas urnas para Lula, o atual chefe do Executivo federal incentivou as manifestações contra o resultado das eleições e declarou que o povo “decide para onde vão as Forças Armadas“.

No domingo, o presidente da República também cumprimentou apoiadores que o esperavam no Alvorada. No entanto, ele preferiu não discursar na ocasião.

Crianças Logo que chegou até o espelho d’água nesta segunda, onde os apoiadores estavam concentrados, Bolsonaro foi abordado por uma criança indígena, que colocou um cocar sobre a cabeça do presidente. O chefe do Executivo sorriu e posou para fotos com o adereço indígena.

Entre os apoiadores havia indígenas que apoiam o governo de Bolsonaro e realizaram manifestações nas últimas semanas.

Após a oração do padre Genésio, Bolsonaro foi abordado por várias crianças que atravessaram o espelho d’água. Ele abraçou algumas e ergueu um bebê.

Os apoiadores aplaudiram Bolsonaro e gritaram palavras de ordem como “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” e “Deus, pátria, família e liberdade”.

Hasteamento da bandeira Bolsonaro interagiu por cerca de 30 minutos com os seus apoiadores em frente ao Alvorada. Tudo foi transmitido ao vivo na página oficial do presidente no Facebook.

Antes de se despedir e dar “tchau”, o presidente acompanhou o hasteamento da bandeira nacional, que ocorre no Palácio da Alvorada, diariamente, às 18h.

