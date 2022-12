Bolsonaro renova concessão da Globo por mais 15 anos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) editou um decreto nesta terça-feira (20/12) que renova por mais 15 anos a concessão das emissoras de televisão e rádio do grupo Globo no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife.

O documento também renova as concessões da Bandeirantes, na capital mineira, e da Record, em São Paulo.

Segundo nota divulgada pela Secretaria-Geral da Presidência, o processo de renovação segue uma série de requisitos que devem ser cumpridos pelas emissoras. As áreas técnicas e jurídicas do Ministério das Comunicações se manifestaram favoravelmente às renovações.

O processo ainda passará por análise do Congresso Nacional.

