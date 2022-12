Boninho comemorou desistência de Tiago Abravanel: “Graças a Deus saiu”

Em entrevista ao Lady Night, Boninho revelou ter comemorado a desistência de Tiago Abravanel do BBB22. Sincerão, o chefão do reality show da Globo ainda disse que vai proibir a música de Thiaguinho que se tornou “hino” do “BBB do amor”.

“Às vezes a gente fala: ‘Esse cara vai fazer alguma coisa’. Tiago Abravanel. Falei: ‘Pô, imagina o Tiago no Big Brother!’. Aí ele vai lá e aperta a p… do botão!”, desabafou Boninho, em tom bem-humorado.

“Você chorou?”, indagou Tatá Werneck. “Não, graças a Deus que ele saiu!”, ironizou Boninho, aos risos.

Tatá mandou um recado ao neto de Silvio Santos: “Tiago, você está bem f…, percebeu?”, e relembrou a música Deixa Tudo Como Tá, repetida a exaustão no BBB22.

“Mas eles cantavam aquela música maravilhosa, não pode nem ouvir, né? ‘A gente não vai errar’”, afirmou Tatá, recitando o refrão de Thiaguinho.

Boninho brincou que vetará a canção “positiva” da próxima edição do Big Brother: “Pelo amor de Deus, vou proibir! Desculpa, Thiaguinho!”.

