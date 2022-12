Boninho debocha da coluna e aposta em atores e atrizes para o BBB23

Caro Boninho, nós entendemos o recado. Na tarde deste domingo (18/12), o diretor do BBB publicou um vídeo em suas redes sociais em que aparece debochando da lista dos supostos participantes do Big Brother Brasil 23, divulgados pela coluna LeoDias e por outros veículos de comunicação; uma mensagem objetiva de que essas apostas foram por água abaixo.

Em tom de ironia, o diretor de entretenimento da Rede Globo diz que o público vai votar em quem deve entrar no reality show: “A lista dos candidatos ao BBB está tão grande que eu resolvi fazer um prêmio tipo Hollywood, Oscar, que você vota em quem deve entrar no BBB.”

Nas últimas edições do Big Brother Brasil, a coluna LeoDias acertou vários nomes de participantes do grupo camarote e até mesmo anônimos, como foi o caso dos ex-BBB22 Larissa Tomásia e Gustavo Marsengo, que entraram na casa de vidro.

Ciente de que isso poderia acontecer novamente, Boninho parece ter adotado uma outra estratégia: a de apostar em atores e atrizes globais, na tentativa de dificultar o vazamento de informações para esta coluna e outros veículos.

Confira a relação de famosos citados por Boninho Melhor cantora ou cantor Vitão

Paula Fernandes

Wanessa Camargo

Lexa

Joelma

Mariely Santos

Murilo Huff

Lucas Lucco

Melhor influenciador digital Sofia Santino

Dora Figueiredo

Laura Brito

Vivi Wanderley

John Drops

Rita Von Hunty

Lívia Andrade

Vanessa Lopes

Melhor atriz ou ator João Guilherme

Bruna Griphao

Yasmin Brunet

Samantha Schmutz

Pedro Novaes

Micael Borges

Sérgio Loroza

Rafael Infante

Ana Hikari

Cleo Pires

Rômulo Arantes Neto

Melhor outros Hortência

Arthur Zanetti

Ingrid Silva

Pablo Morais

A menos de um mês para a estreia de mais uma edição do maior reality show do país, os participantes famosos convidados a integrar o grupo camarote já estão se preparando. Enquanto isso, o público segue ansioso para a divulgação da lista oficial.

