Brasil dá show, goleia a Coreia do Sul e vai às quartas da Copa

Com muita tranquilidade, o Brasil confirmou o favoritismo e avançou às quartas de final da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (5), a Seleção contou com o brilho do ataque e goleou a Coreia do Sul por 4×1, no estádio 974.

Só no primeiro tempo o Brasil aplicou 4×0 e garantiu uma enorme vantagem no confronto que marcou o retorno do atacante Neymar ao time. O camisa 10 participou do placar elástico e marcou o primeiro gol no Mundial do Catar.

Classificado, o Brasil vai enfrentar a Croácia nas quartas de final. A partida será na próxima sexta-feira (9), às 12h, no estádio da Educação. Quem passar pegará na semifinal o vencedor de Holanda e Argentina, que se encaram no mesmo dia.

Sabendo da necessidade de vencer para não amargar uma trágica eliminação, Tite promoveu o retorno de Neymar ao time. Ele teve a recuperação acelerada após machucar o tornozelo na estreia. Também curado de uma entorse, Danilo foi escalado na lateral esquerda. Jogadores da posição, Alex Telles e Alex Sandro estão machucados.

O Brasil começou o jogo preocupado com o contra-ataque coreano, mas não precisou de muito tempo para confirmar o favoritismo. Aos sete minutos, Raphinha construiu a jogada na linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola passou por Neymar, mas sobrou Vinícius Jr. Livre, ele teve calma e categoria para balançar as redes.

A Coreia do Sul sentiu o golpe. Três minutos depois, Richarlison foi derrubado na área e o juiz deu pênalti. Neymar cobrou ao seu estilo e ampliou a vantagem brasileira.

O 2×0 com apenas 12 minutos deixou o Brasil bem tranquilo na partida e forçou os coreanos a se arriscarem mais. Aí a partida ficou do jeito que a Seleção queria, com muitos espaços para trabalhar a bola.

O Brasil mostrou que estava com o time azeitado. Até o zagueiro Thiago Silva se aventurou no ataque e deu um belo passe para Richarlison sair de cara com o goleiro e anotar o terceiro.

Antes do fim da primeira etapa ainda deu tempo de Paquetá receber de Vinícius Júnior e transformar o placar em goleada: Brasil 4×0.

Mesmo com a boa vantagem, Tite não poupou atletas no intervalo. O Brasil voltou para o segundo tempo no mesmo ritmo. A Coreia do Sul até tentou esboçar uma pressão nos primeiros minutos, mas o ataque asiático era facilmente neutralizado pela defesa brasileira.

Na arquibancada a torcida também fez bonito. Um bandeirão em homenagem a Pelé foi exibido. O Rei está internado em um hospital de São Paulo. Antes do jogo ele usou as redes sociais para mandar apoio à Seleção.

O Brasil, aliás, parecia cada vez mais perto do quinto gol. Raphinha teve duas boas oportunidades, mas parou no goleiro coreano. Na reta final do duelo, a Seleção sentiu o cansaço e viu o ritmo cair.

A Coreia do Sul aproveitou o momento e anotou o de honra. Seung-Ho pegou o rebote da falta cruzada na área e mandou uma bomba, sem chances para Alisson.

Apesar do gol sofrido, a partida era tão tranquila que Tite aproveitou para colocar o goleiro Weverton em campo. Ele era único dos 26 convocados que ainda não tinha sido usado pelo treinador. Com o jogo definido, o Brasil comemorou a classificação às quartas de final da Copa do Mundo.

Brasil 4×1 Coreia do Sul – Copa do Mundo (oitavas de final)