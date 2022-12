Brasil nas oitavas! Veja influenciadores para acompanhar na Copa do Mundo

Para quem não conseguiu ir ao Catar para acompanhar a Copa do Mundo de perto, assistir a vídeos publicados por influenciadores digitais tem sido uma saída interessantes para ver os bastidores dos jogos e dos pontos de encontros antes e depois dos jogos.

Seleção Brasileira estará em campo contra a Coreia do Sul em busca de uma vaga nas quartas de final. Nesta segunda-feira, a partir das 16h, no Estádio 974, em Doha, aem busca de uma vaga nas quartas de final.

Por isso, o Superesportes listou influenciadores brasileiros que estão no Catar e devem ir ao jogo para que os leitores vejam suas postanges e sintam o clima do jogo que vale a manutenção do sonho do hexa.

Veja os influenciadores e seus usuários no Instagram