Brasil segue no topo do ranking de seleções da Fifa; veja o top 10

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (22) uma atualização do ranking de seleções da entidade após a Copa do Mundo de 2022. O Brasil, mesmo com a eliminação nas quartas de final do Mundial, se manteve no topo da lista. Já a campeã Argentina subiu uma posição e agora é a segunda colocada.

Em comunicado oficial, a Fifa explicou que, caso os argentinos houvessem vencido a final sobre a França no tempo regulamentar ou até mesmo na prorrogação, teriam atingido a pontuação suficiente para ultrapassar o Brasil e assumir a liderança.

No entanto, como o título foi conquistado na disputa de pênaltis, o time de Lionel Messi não somou os pontos necessários. Assim, a equipe chegou aos 1.838 pontos, apenas dois atrás da Seleção Brasileira, com 1.840.

A vice-campeã mundial França também ascendeu uma colocação e agora ocupa o terceiro lugar, com 1.823. A Bélgica, que decepcionou no Catar e caiu ainda na fase de grupos, desceu da segunda para a quarta colocação (1.781). A Inglaterra, por sua vez, é a quinta colocada depois da eliminação nas quartas de final.

Grata surpresa da Copa, Marrocos foi o time que mais conseguiu posições no novo ranking da Fifa. A seleção de Hakimi, quarta melhor do Mundial, subiu 11 vagas e agora aparece em 11º lugar. Com o terceiro lugar, a Croácia é a sétima colocada, cinco colocações acima da última lista divulgada pela Fifa.

Confira o top 10 do ranking de seleções da Fifa após a Copa do Mundo: