Brasil x Coreia do Sul: data, horário e local pela Copa do Mundo

A Seleção Brasileira perdeu por 1 a 0 para Camarões nesta sexta-feira (2), no Estádio Lusail, mas ainda assim avançou às oitavas de final da Copa do Mundo como primeiro colocado do Grupo G, com 6 pontos. O adversário do time de Tite na próxima fase será a Coreia do Sul, segunda do Grupo H.

O duelo entre Brasil e Coreia será o duelo 4 das oitavas de final e está marcado para a próxima segunda-feira (5/12), às 16h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha.

O vencedor do duelo entre Brasil e Coreia do Sul enfrentará nas quartas de final o classificado do confronto entre Japão e Croácia. O jogo será na sexta-feira (9/12), às 12h, no Estádio Cidade da Educação.