Brasil x Coreia do Sul: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasil inicia sua caminhada no mata-mata da Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira (5). A Seleção encara a Coreia do Sul no Estádio 974 de olho na vaga das quartas de final – e quem perder dá adeus à competição. Em caso de empate, o jogo irá para a prorrogação e, se persistir a igualdade, a decisão será nos pênaltis. O técnico Tite deve ter o esperado retorno de Neymar, assim como de Danilo, ambos recuperados de lesão. Já Alex Sandro ainda será desfalque.

Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Brasil x Coreia do Sul terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), SporTV, Globoplay e Casemiro Miguel (Cazé TV). A partida, no Estádio 974, começa às 16h.

Prováveis escalações:

Brasil: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Júnior. Técnico: Tite.

Coreia do Sul: Kim Seung-Gyu, Kim Moon-Hwan, Kim Young-Gwon, Kim Young-Gwon e Kim Jin-Su; Jung Woo-Young, Hwang In-Beom e Lee Jae-Sung; Hwang Hee-Chan, Cho Gue-Sung, Son Heung-Min. Técnico: Paulo Bento.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Clement Turpin, auxiliado por Nicolas Dano e Cyril Gringore (trio da França).

VAR: Jerome Brisard (FRA).