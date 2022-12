Brasileiro encerra aposta e deixa de ganhar R$ 152 mil na Copa do Mundo

Um apostador brasileiro terá pesadelos pelas próximas noites com os primeiros jogos das oitavas de final da Copa do Mundo. Patrick Alves divulgou nas redes sociais uma aposta que fez com placares dos quatro jogos realizados neste fim de semana no Catar. Ele poderia ter faturado R$ 152 mil, mas acabou encerrando precocemente a entrada e saiu apenas com R$ 485. O Superesportes explica abaixo a história.

Patrick fez uma aposta nos quatro resultados dos jogos deste fim de semana: Holanda 3 x 1 Estados Unidos; Argentina 2 x 1 Austrália; França 3 x 1 Polônia; e Inglaterra 3 x 0 Senegal. Ele colocou R$ 2 na cotação 76 mil, que daria retorno de R$ 152 mil.

O apostador acertou os dois primeiros jogos da sequência. A casa de apostas ofereceu um cashout de R$ 485,67. Com receio de perder o lucro obtido com os resultados de sábado, ele optou por finalizar a aposta.

O que Patrick não esperava (ou esperava, mas não acreditava) era que ele acertaria também os placares dos dois últimos jogos.

Nas redes sociais, o apostador lamentou, mas avisou: ‘Vida que segue’.