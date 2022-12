Brenda Paixão diz que se afastou de Matheus Sampaio após tatuagem: ‘Não me impressionou’

Brenda Paixão falou pela primeira vez qual foi sua reação ao saber que Matheus Sampaio fez uma tatuagem do seu rosto nas costas. O casal ficou conhecido por participar dos realities shows “Brincando com Fogo”, da Netflix, e “Power Couple”, da Record TV. Um mês após anunciarem o fim do noivado, Matheus postou um vídeo mostrando a homenagem que fez a ex-noiva. “Ele me falou que ia fazer uma tatuagem com meu rosto e eu falei: ‘Não faça se tu vai fazer esperando algo em troca’”, contou Brenda no podcast “PodDelas”. “Eu jamais faria [uma tatuagem assim]. Deixei bem claro para ele que eu não queria que ele fizesse e que se ele fizesse nada ia mudar. A gente não ia voltar, a tatuagem não ia mudar nada dentro de mim porque não era uma tatuagem que ia fazer as coisas mudarem, não era uma tatuagem que ia apagar tudo o que aconteceu.” Quando o ex-Power Couple postou o vídeo mostrando aos seguidores que tatuou o rosto de Brenda, ela não ficou surpresa. “A tatuagem acabou me afastando ainda mais dele do que me reaproximando. Achei impulsivo e imaturo. Não era isso que eu queria, não queria que ele fizesse uma tatuagem com meu rosto. Eu ia dar valor se tivesse feito isso quando estávamos juntos”, afirmou.

Ela continuou dizendo que Matheus também passou a mandar flores para ela após o término, algo que ela também não gostou. “Não estou dizendo que ele é um embuste. De todos os namorados que tive, ele foi o que mais me respeitou. Nunca tive problema com ele em relação a mulher, nada, ele sempre me passou muita segurança, mas flores e tatuagem, por que depois que termina quer fazer? Não adianta”, enfatizou. Brenda falou que não procurou o ex-noivo após ele tatuar seu rosto. “Não quis ver a tatuagem quando ele fez, não liguei para ele, não me interessei. Fiquei mais reclusa ainda, porque essa atitude dele me fez pensar ainda mais. Não me impressionou”, disse. A ex-participante do “Brincando com Fogo” também contou que encontrou com Matheus em um evento e ficou incomodada com a forma que ele agiu: “Ele estava bebendo e falou umas coisas meio invasivas. Ele estava desesperado porque se sentiu rejeitado. Fez uma tatuagem com meu rosto e eu não reagi”. No entanto, Brenda admitiu que já teve duas recaídas com o ex após ele ter feito a tatuagem.

