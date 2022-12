Bruna Louise leva fora de Fiuk na ‘Farofa’: ‘Vou falar que sou cigarro para ver se ele me coloca na boca’

A humorista Bruna Louise revelou que levou um fora do cantor Fiuk na “Farofa da Gkay”. O filho do cantor Fábio Jr. está curtindo o evento da influenciadora Gessica Kayane sozinho em meio às especulações de que seu namoro com Thaisa Carvalho chegou ao fim. Ele não comentou sobre o assunto e manteve as publicações com Thaisa nas suas redes sociais. Bruna expôs o fora que levou do ex-BBB em entrevista ao Multishow, que está transmitindo a “Farofa” ao vivo. “Levei dois foras, o primeiro que estreou a ‘Farofa’, depois eu levei um fora do Fiuk e não consigo levar isso para casa. Quero lançar esse desafio, vou chegar, tacar fogo no meu cabelo e vou falar para o Fiuk que eu sou um cigarro para ver se ele me coloca na boca dele”, brincou a humorista. Durante participação no “BBB 21”, Fiuk virou meme pela quantidade de cigarros que fumava na casa mais vigiada do Brasil. O cantor, no entanto, já demonstrou não gostar desse tipo de brincadeira. No ano passado, o artista se desentendeu com Tatá Werneck após participar do “Lady Night” e, na atração, a apresentadora fez piadas envolvendo seu consumo excessivo de cigarro.

A Bruna Louise após tomar um fora do Fiuk ontem:

“Vou chegar e tacar fogo no meu cabelo, fingir que eu sou um cigarro para ver se o Fiuk me coloca na boca dele. KKKKKKKKK #FarofaDaGKayNoMultishow pic.twitter.com/1KNmgPzZ0v

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 7, 2022

