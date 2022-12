Cabem no seu time? Veja sul-americanos que ficarão sem contrato na Europa

A partir de 1° de janeiro, muitos jogadores do futebol europeu entrarão na reta final de seus vínculos atuais. Quem tem compromisso até o fim da temporada europeia, que se encerra em junho, já poderá assinar pré-contrato com outras equipes.

O Superesportes lista abaixo uma série de jogadores sul-americanos que estarão disponíveis no mercado nos próximos dias. Muitos deles ainda têm espaço na Europa e devem ficar no Velho Continente, casos de Lionel Messi, do PSG, e Roberto Firmino, do Liverpool.