Cafu quer técnico brasileiro na Seleção Brasileira e sugere dois nomes

Capitão da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 2002, o ex-lateral-direito Cafu defendeu nesta segunda-feira (12), em Doha, no Catar, que o sucessor de Tite seja brasileiro e da nova geração de técnicos.

O ‘capitão do penta’ participou de um evento oficial da Fifa, com craques do passado, e não ficou em cima do muro quando questionado pelo Superesportes sobre quem seriam seus nomes preferidos para assumir o comando da Seleção.

“Fernando Diniz! Fernando Diniz está fazendo um grande trabalho (no Fluminense). Rogério Ceni, que vem fazendo o trabalho no São Paulo. Dá chance para os jovens. Você não vai saber se os jovens têm capacidade ou condições nunca se você não der oportunidade. Dá oportunidade e joga na mão dele, mas dê tranquilidade para ele trabalhar. Não dê para ele um ano e já começa a cobrar deles resultado”, disse.

Mineiro de Patos de Minas, Fernando Diniz, de 48 anos, assumiu o Fluminense em abril e levou o clube à terceira colocação no Campeonato Brasileiro e à semifinal da Copa do Brasil. Já o paranaense Rogério Ceni, 49, está à frente do São Paulo desde outubro de 2021. Na atual temporada, também foi à semifinal da Copa do Brasil e terminou a Série A em nono. No Paulista, o Tricolor de Ceni perdeu a final para o Palmeiras. Já na Copa Sul-Americana, foi superado pelo Independiente del Valle em final única.

“Por que vocês não pensam antes em dar uma oportunidade antes a um treinador jovem brasileiro antes de falar de um treinador estrangeiro? Entendam: não sou contra treinador estrangeiro e não estou falando pra vocês que não quero um treinador estrangeiro. Estou colocando o meu ponto de vista em relação ao que eu acho dos treinadores. Eu prefiro um treinador brasileiro, jovem, que possa fazer a Seleção jogar”, defendeu o pentacampeão.

Ciclo mais ‘leve’ rumo à Copa de 2026

Cafu sente que é hora de “testar” um brasileiro mais jovem no cargo de técnico do Brasil devido à tendência de maior facilidade nas Eliminatórias para a Copa de 2026, a ser realizada com 48 seleções nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Se para a Copa do Catar a América do Sul teve quatro vagas diretas e mais uma de repescagem com a Oceania, para o Mundial de 2026 serão seis diretas. O sétimo colocado das Eliminatórias Sul-Americanas de 2026 ainda terá direito a uma das quatro vagas de repescagem. Desse quarteto, duas seleções vão ao Mundial na América do Norte.

“O Brasil, automaticamente, vai estar na próxima Copa. São 48 seleções, e é impossível o Brasil ficar de fora. Temos quatro anos para formar uma nova seleção. Dá essa Seleção para um treinador jovem para que ele possa trabalhar durante os quatro anos, dando tranquilidade a ele, e tenho certeza que o Brasil vai formar uma grande Seleção”, opinou Cafu. Nomes estrangeiros cotados

Entre os técnicos estrangeiros especulados para o cargo deixado por Tite estão os portugueses Jorge Jesus (ex-Flamengo e hoje no Fenerbahçe da Turquia) e Abel Ferreira (Palmeiras); o italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid); e o espanhol Pep Guardiola (Manchester City).

Companheiro de Cafu no penta, em 2002, Ronaldo Fenômeno ainda sugeriu o nome do português José Mourinho, atualmente na Roma da Itália.

Cafu respeita, mas é entusiasta da nova geração de treinadores brasileiros. “Se você der uma Seleção Brasileira para um treinador estrangeiro, você vai ser obrigado a dar quatro anos pra ele para poder trabalhar até a Copa. Dê para os nossos para ver o que acontece”.

As vagas da Copa de 2026

AFC (Ásia): 8 times e mais um na repescagem

CAF (África): 9 times e mais um na repescagem

Concacaf (Américas Central e do Norte): 6 times e mais um na repescagem

Conmebol (América do Sul): 6 times e mais um na repescagem

OFC (Oceania): 1 time

UEFA (Europa): 16 times

Sedes da Copa de 2026

Oeste

Vancouver (CAN) – BC Place

Seattle (EUA) – Lumen Field

Baía de San Francisco (EUA) – Levi’s Stadium

Los Angeles (EUA) – SoFi Stadium

Guadalajara (MEX) – Estadio Akron

Central

Kansas City (EUA) – Arrowhead Stadium

Dallas (EUA) – AT&T Stadium

Atlanta (EUA) – Mercedes-Benz Stadium

Houston (EUA) – NRG Stadium

Monterrey (MEX) – Estadio BBVA

Cidade do México (MEX) – Estadio Azteca

Leste