Caique Aguiar pede a namorada, Marcelli, em casamento pela TV

A última terça-feira (20/12) será para sempre lembrada por Caique Aguiar. O ex-Ilha Record participou do futebol das estrelas e preparou uma surpresa para sua namorada, Marcelli, que o assistia de casa: um pedido de casamento.

O influenciador estava com um papel colado na blusa que usava por baixo da camisa oficial da partida com o pedido: “Marcelli, quer casar comigo?”. A resposta veio por meio das redes sociais da influenciadora: “Boa noite, Sportv, tô fazendo esse vídeo para falar que eu aceito! Vou desencalhar e vou casar! Beijo, te amo, minha vida!”

Diretamente do campo e já bastante emocionado sem nem saber o que a amada havia respondido, o ex-A Fazenda 10 viu o vídeo com um jornalista e mandou uma mensagem romântica. “Obrigado meu amor, a gente vai ser muito feliz, eu vou fazer de tudo para te transformar na mulher mais feliz desse mundo, dessa vida”, proclamou.

O casal anunciou o namoro em maio do ano passado e estão juntos desde então.

