Call of Duty pode estar chegando na PlayStation Plus

Já faz alguns meses que a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft vem rolando e a Sony tem feito de tudo para que não seja aprovada. Conforme anteriormente relatado, a Microsoft ofereceu um acordo de 10 anos para a Sony, onde se comprometeria em lançar Call of Duty no PlayStation em simultâneo com as outras plataformas.

No entanto, parece que o acordo trazia mais do que apenas lançar os jogos da franquia no PlayStation, pois de acordo com o portal Bloomberg, a Microsoft também estaria disposta a permitir que a Sony colocasse os Call of Duty em seu serviço de assinatura.

O acordo de 10 anos, o qual a Sony acabou recentemente recusando, incluía também os direitos para que a Sony ofertasse Call of Duty no PlayStation Plus, o serviço da empresa que oferece jogos mensais para os assinantes.

A Microsoft declarou publicamente que ofereceu à Sony um contrato de 10 anos para disponibilizar Call of Duty no console PlayStation da empresa japonesa. A proposta, que a Sony não aceitou, também inclui direitos de venda do título no serviço PlayStation Plus, que dá aos jogadores acesso a um catálogo de jogos por uma taxa mensal, de acordo com uma pessoa familiarizada com as negociações que não quis ser identificada.

A FTC e a Microsoft não conseguiram chegar a um acordo e recentemente o órgão regulador americano anunciou que entraria com um processo contra a gigante tecnológica por sua tentativa de aquisição da Activision Blizzard.

Tanto a Sony quanto a Microsoft se recusaram a comentar ao portal Bloomberg a respeito do acordo.