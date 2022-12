Campanha arrecada presentes para crianças em situação de vulnerabilidade social

A Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) e os Correios vão unir esforços, pelo quarto ano consecutivo, para a realização do projeto que leva alegria e esperança para crianças atendidas nos equipamentos socioassistenciais do município, através da campanha Papai Noel dos Correios. Para contribuir, é necessário acessar o site Blog do Noel e adotar uma cartinha até o dia 12 de dezembro.

“Estamos muito satisfeitos de poder repetir a parceria com os Correios mais este ano, e consolidar uma relação tão exitosa em benefício de crianças de famílias em situação de vulnerabilidade de nossa cidade”, declarou o secretário da Sempre, Daniel Ribeiro. “Ao entregar cada presente, e ver o sorriso no rosto das crianças, proporcionamos alegrias para elas, e para toda a família, que devido à condição de pobreza, não poderiam promover esse momento. Por isso, convidamos toda a população a participar dessa campanha”, reforçou.

A entrega dos presentes pode ser realizada nas Agências dos Correios de Amaralina, Rio Vermelho, Brotas, Cidadela, Calçada, Sumaré, Shopping Bela Vista, Shopping Paralela e Lauro de Freitas, até o dia 16 de dezembro.

Cerca de 750 cartas foram elaboradas pelas crianças atendidas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), Restaurantes Populares e Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), com a perspectiva de que todas sejam adotadas, nesta ação solidária.