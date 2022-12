Campeão do mundo em 2018, Blaise Matuidi anuncia aposentadoria aos 35 anos

O meia Blaise Matuidi, campeão do mundo com a Seleção da França em 2018, anunciou nesta sexta-feira (23) sua aposentadoria do futebol, aos 35 anos.

“Decidi encerrar minha carreira como jogador de futebol profissional”, disse Matuidi em um vídeo publicano no YouTube.

Ele não jogava há mais de um ano no Inter Miami, seu último clube, que o havia retirado da lista de jogadores para a temporada 2022 da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos.

“Tive a oportunidade de jogar nos maiores clubes europeus, de vestir a camisa da seleção nacional, de emocionar minha família, de viver da minha paixão e são imagens que vão ficar”, explicou.

Titular indiscutível da seleção francesa na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Matuidi teve passagens por Troyes, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain e Juventus, conquistando cinco títulos do Campeonato Francês e três do Campeonato Italiano. Ele também foi finalista da Eurocopa de 2016 com os ‘Bleus’, por quem disputou 84 jogos e marcou nove gols.