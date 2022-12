Campeão mundial com a Argentina chama técnico da Holanda de ‘gagá’

Após criticar as atuações de Ángel di María e Lionel Messi na equipe de Scaloni, Louis Van Gaal, técnico da Holanda, foi chamado de “gagá” pelo ex-treinador e atacante argentino César Luis Menotti.

Com passagens por Newell ‘s Old Boys, Barcelona e Boca Júniors, César Menotti foi o treinador que comandou a Argentina na conquista da Copa do Mundo de 1978.

Em entrevista à rádio Súper Mitre Deportivo, o campeão mundial, de 84 anos, defendeu a atuação dos jogadores e o trabalho de Scaloni à frente da seleção. Menotti também respondeu às críticas do treinador da Holanda – eliminada pela Argentina nas quartas de final da Copa do Catar.

“Não dá para comentar a coragem e a intensidade do adversário, que fez o papel de sábio, mexeu com os jogadores, foi como um p… Se eu for jogar contra o Van Gaal vou dizer que ele é um bom treinador. Não vou dizer que ele é um babaca… Ele está meio gagá, me parece, ele é muito grande e falou muita besteira”, declarou Menotti.

Classificada após derrotar a Croácia por 3 a 0, a seleção de Lionel Scaloni foi a primeira a se garantir na final da Copa do Mundo do Catar e vai encarar o vencedor de França x Marrocos.

Após a eliminação para a Argentina, Van Gaal deixou o comando da Seleção Holandesa.