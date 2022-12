‘Cão de guarda’, Acevedo festeja chegada ao Bahia e sonha com a seleção

Anunciado oficialmente pelo Bahia na manhã desta terça-feira (20), o volante Nicolás Acevedo falou pela primeira vez como jogador do Esquadrão. Ele foi apresentado na Fonte Nova e não escondeu a empolgação em defender o Bahia.

Aos 23 anos, o uruguaio iniciou a carreira no Liverpool-URU, mas nas duas últimas temporadas defendeu o New York City, franquia do Grupo City nos Estados Unidos.

“A expectativa é muito grande por chegar na maior liga do mundo, em um clube como o Bahia, com muita história. Quero ganhar títulos, pois isso é o mais importante”, iniciou ele.

Após a passagem pelo futebol dos Estados Unidos, o jogador acredita que atuar no Bahia pode ser a porta de entrada para a seleção uruguaia. Ele considera que o nível de exigência do futebol brasileiro será importante para o seu crescimento.

“Eu sinto que é uma das melhores ligas e que vou jogar melhor aqui. Sonho com a seleção e isso pode ser um passo. Eu estou muito feliz em estar aqui”, completou ele, que tem passagens pelas equipes de base do Uruguai.

Ao ser questionado sobre o estilo de jogo, Acevedo foi categórico e explicou que é um jogador de defesa, mas que também pode chegar ao ataque. Na última temporada na MLS, ele conseguiu 286 roubadas de bola em 42 jogos. O volante somou ainda 84 desarmes e teve aproveitamento de 85% nos passes. Os dados são do Sofascore.

“Me considero um meio-campista mais defensivo, que recupera bolas. Mas não tenho problema para ir ao ataque. Mas me sinto melhor jogando defensivamente”, disse.

“Eu gosto mais de atuar como primeiro volante, mas posso fazer a função de segundo. Na temporada passada também joguei de lateral direito. Onde o treinador precisar eu estarei disponível para ajudar a equipe”, completou.

Nicolás Acevedo é o primeiro jogador que chega ao Bahia vindo de outra equipe do Grupo City. Ele assinou contrato de empréstimo por uma temporada. Nos próximos dias o Esquadrão anunciará outros atletas geridos pelo City; O clube baiano tem acordos com o volante Diego Rosa e o atacante Kayky. A dupla participa dos treinos no CT Evaristo de Macedo.