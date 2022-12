Caravana do samba reúne amantes do gênero em Salvador

O Dique do Tororó foi o cenário de uma ação que uniu cultura e solidariedade no início da tarde desse domingo (4). Nem mesmo a instabilidade do clima foi o suficiente para desanimar o público presente, estimado em 20 mil pessoas.

De acordo com o produtor Tiago Rafael Galo, a Caravana do Samba sempre foi realizada anualmente como parte das comemorações ao Dia do Samba, celebrado no último dia 2 de dezembro, mas nos últimos dois anos, o evento foi suspenso em virtude da pandemia e das medidas sanitárias. “Apesar da ameaça de chuva, conseguimos reunir um público forte e retomamos os festejos com toda empolgação que o samba merece”, comemorou Galo.

A iniciativa contou com as presenças dos grupos Viola de Marujo, Aro 7, Samba Trator e os cantores Miller, Eduardinho e Natália Magno. A celebração também teve uma causa nobre: apoiar as entidades Nacci, Naspec, Martgão Gesteira e as Obras Sociais de Irmã Dulce. Durante o período do evento que avançou até o início da noite, as vias de acesso à região estiveram interditadas.